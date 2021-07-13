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受記憶體熱絡帶動 華東站上26元創14年新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

封測產業今年供不應求，記憶體封測華東（8110）今年以來受到記憶體熱絡帶動，業績也持續成長，帶動股價一路衝高，今（13）日盤中再度攻上漲停價，站上26元，為近14年新高價。

先前法人指出，由於華東在3月底取得原日本松下半導體蘇州封測廠的機器設備及產能，並在第2季開始營運並挹注營收，因此本季營運正向；華東6月營收7.34億元，月增3.25%、年增52.35%，創近34月高點；今年第2季合併營收21.76億元，季增54.84%、年增達39.53%，也創近11季單季營收新高；累計上半年合併營收35.82億元、年增達14.51%。

法人看好在蘇州華昕產能貢獻，以及華東和華邦電（2344）同屬華新麗華集團，華邦電生產記憶體晶片，相關晶片由華東封測，在華邦電產能持續滿載，華東也將跟著接單暢旺，整體下半年營運可期。

營收 封測

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