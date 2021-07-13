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營運搶搶滾 亞泰金屬漲停創波段高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

銅箔基板（CCL）高階含浸設備龍頭廠商亞泰金屬（6727）今（13）日股價表現搶眼，再度直奔漲停，來到每股82.60元，改寫波段新高。

該公司上半年合併營收6.85億元，亦為歷年同期新高，且較去年同期大幅成長44.73％。

亞泰金屬指出，上半年營收分布產品以CCL高階含浸設備為主，下半年將有新設備加入認列營收，包括IC載板專用不鏽鋼含浸設備、玻纖布退漿設備以及複合材料雙鋼帶連續式壓合生產設備等，其中以IC載板專用不鏽鋼含浸設備認列營收進度最快，期以高性價比產品突破日商壟斷局面，在IC載板全球需求量增溫的情況下，未來商機相當可期。

亞泰金屬目前訂單能見度可達2022年下半年，主要在於客戶端的擴廠需求暢旺，未來兩年營運表現可望保持成長趨勢無虞，CCL高階含浸設備以外的新產品亦陸續出貨，更將進一步拓展亞泰金屬的客戶族群至航太、生醫、工控及其他3C電子產品等多項不同應用領域，維持公司長期產業競爭力。

考量訂單能見度持續拉長，以及IC載板等級不鏽鋼含浸設備等新產品的出貨表現可望持續成長，公司近期已購置3,200坪新廠建地，將於下半年開始動工興建新廠，預計最遲明年下半年加入生產行列，新廠產能規劃將會以軟性基板、被動元件，以及複合材料等新興應用設備為主，預估新廠產能開出後，將可望挹注整體產能3成以上，為公司營收獲利再添新成長動能。

營收 亞泰

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