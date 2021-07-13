欣銓營收、股價同步創新高 下半年業績持續樂觀

IC測試廠欣銓（3264）今年以來接單情況持續暢旺，近日公布的第二季合併營收再創下單季合併營收的歷史新高，由於先前該公司接單早已到第三季，市場法人認為，下半年受到網通、射頻RF IC、記憶體等測試需求維持強勁，預期整體下半年營運表現，將更勝上半年，受到基本面帶動，今（13）日盤中該股攻上漲停板，股價創掛牌以來歷史新高。

欣銓第二季合併營收創下歷史新高表現，受到業績表現成長力道強勁的激勵，近期欣銓股價持續走強，今（13）日盤中股價更是一度攻上漲停板，漲停價來到52.9元，盤中漲停價委買張數逾2000張，股價和第二季合併營收雙雙創下歷史新高水準。

欣銓為專業半導體測試廠，包括TI、NXP、STMicro、Infineon、瑞薩等歐美日IDM大廠皆為重要客戶，市場法人表示，欣銓長期耕耘車用IC測試，由於大客戶為國際一線車用IDM廠，等於間接切入歐美車廠供應鏈。

先前全球車市因晶圓代工產能吃緊、車用晶片供給不足，不少車廠出貨受影響，因此欣銓車用產品貢獻度在上半年並未顯著拉升，預期下半年隨著車用供給吃緊舒緩，該公司在車用IC測試訂單，有機會成為推升業績成長的重要動能，市場法人看好該公司下半年整體營運表現有機會優於上半年