華邦電秒填息 股價攻漲停順勢攻二個多月新高

記憶體大廠華邦電（2344）今（13）日進行除息交易，配息0.2元現金股息，早盤開高之後，隨即完全填息，由於今年上半年營運表現亮眼，股價開盤填息之後，一路開高走高，盤中股價鎖住漲停板，並寫下近二個半月新高。

華邦電今日進行除息交易，每股配發0.2元現金股息，除息參考價34.8元，預計7月30日為現金股息配發日。

今日華邦電股價跳空開高，開盤價35.7元，即開盤之後就完全填息，華邦電今日股價表現強勁，股價開高走高，盤中股價一度攻上漲停板，漲停價來到38.25元，並有逾6.8萬張漲停價委買單高掛，股價並寫下4月底以來，即近二個半月新高。

華邦電今年受惠於市況熱絡，推升產能供不應求，加上DRAM轉進25奈米製程良率改善、NOR Flash報價逐季走高等激勵下，6月及今年第二季合併營收均創下歷史新高紀錄。

目前記憶體市況仍維持熱絡，利基型記憶體產品、舊款的DDR3系列等，市場需求動能仍明顯大於供給，因此，華邦電近期營收仍持續攀升，第二季整體營收表現符合市場預期，因此，再度創下單季合併營收的歷史新高水準。

市場法人也指出，目前市場在DRAM方面，DDR3供給仍相當吃緊，產品漲格仍維持上漲，而在NOR Flash方面，因中國部分產能轉移生產邏輯晶片，使得投片量減少的情況下，預期NOR及SLC NAND供不應求情況將持續至下半年。