華邦電秒填息 股價攻漲停順勢攻二個多月新高
記憶體大廠華邦電（2344）今（13）日進行除息交易，配息0.2元現金股息，早盤開高之後，隨即完全填息，由於今年上半年營運表現亮眼，股價開盤填息之後，一路開高走高，盤中股價鎖住漲停板，並寫下近二個半月新高。
華邦電今日進行除息交易，每股配發0.2元現金股息，除息參考價34.8元，預計7月30日為現金股息配發日。
今日華邦電股價跳空開高，開盤價35.7元，即開盤之後就完全填息，華邦電今日股價表現強勁，股價開高走高，盤中股價一度攻上漲停板，漲停價來到38.25元，並有逾6.8萬張漲停價委買單高掛，股價並寫下4月底以來，即近二個半月新高。
華邦電今年受惠於市況熱絡，推升產能供不應求，加上DRAM轉進25奈米製程良率改善、NOR Flash報價逐季走高等激勵下，6月及今年第二季合併營收均創下歷史新高紀錄。
目前記憶體市況仍維持熱絡，利基型記憶體產品、舊款的DDR3系列等，市場需求動能仍明顯大於供給，因此，華邦電近期營收仍持續攀升，第二季整體營收表現符合市場預期，因此，再度創下單季合併營收的歷史新高水準。
市場法人也指出，目前市場在DRAM方面，DDR3供給仍相當吃緊，產品漲格仍維持上漲，而在NOR Flash方面，因中國部分產能轉移生產邏輯晶片，使得投片量減少的情況下，預期NOR及SLC NAND供不應求情況將持續至下半年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言