虹揚-KY第2季營收破6億大關 創單季新高
二極體廠虹揚-KY（6573)公告6月份自結營收為1.85億元，月減少13.8%，但年增34.9%，合計第2季的自結營收衝破6億大關，創單季新高。
虹揚-KY程御峰表示，二極體產業市況，目前客戶端的訂單能量非常強勁，但受限於前端原物料短缺的因素，部份產品的供貨動能受到影響，儘管如此，虹揚-KY還是努力地繳出一張漂亮的成績單，第2季自結營收合計超過新台幣6億大關，創單季營收新高，
針對今年下半年的狀況，程御峰也表示，目前訂單能見度依然很高，處於供不應求的狀況，不過前端原物料缺料的情況也同時存在，甚至形成成本的壓力，虹揚-KY也將持續觀察狀況，不排除在下半年針對特定產品進行價格調整，以維持產品應有利潤。
另外，數種產品熱門封裝的產線擴增計畫，預計第2季可以陸續完成布建並投產，預期年底前將為公司營收帶來正向的挹注。
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