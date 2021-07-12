虹揚-KY第2季營收破6億大關 創單季新高

二極體廠虹揚-KY（6573)公告6月份自結營收為1.85億元，月減少13.8%，但年增34.9%，合計第2季的自結營收衝破6億大關，創單季新高。

虹揚-KY程御峰表示，二極體產業市況，目前客戶端的訂單能量非常強勁，但受限於前端原物料短缺的因素，部份產品的供貨動能受到影響，儘管如此，虹揚-KY還是努力地繳出一張漂亮的成績單，第2季自結營收合計超過新台幣6億大關，創單季營收新高，

針對今年下半年的狀況，程御峰也表示，目前訂單能見度依然很高，處於供不應求的狀況，不過前端原物料缺料的情況也同時存在，甚至形成成本的壓力，虹揚-KY也將持續觀察狀況，不排除在下半年針對特定產品進行價格調整，以維持產品應有利潤。

另外，數種產品熱門封裝的產線擴增計畫，預計第2季可以陸續完成布建並投產，預期年底前將為公司營收帶來正向的挹注。