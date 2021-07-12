光磊6月營收今年次高 激勵股價轉強
感測元件大廠光磊（2340）去年以來營運接單理想，產能滿載，另外，該公司又將辦理私募，並由大股東台灣日亞化認股，6月營收成長、基本面後市看法正向，且又獲大股東提升持股比重加持，近日該股成為LED股的焦點，股價12日寫下3年新高。
光磊6月合併營收來到5.43億元，較上月成長64.55%，也較去年同期成長6.23%，是今年單月合併營收的次高表現，第二季營收為13.83億元，較上季下滑12.6%，也去年同期微幅增加0.43%，上半年營收為29.67億元，較去年同期成長16.73%。
6月合併營收較上月大幅增加，激勵光磊股價今日走強，收盤時股價以漲停板收市，股價來到32.7元，股價寫下2018年7月以來新高。
除了基本面後續仍看好之外，光磊董事會日前也決議將辦理私募普通股 6000 萬股，每股發行價格為22.93元，預計募集資金13億7580萬元，大股東日亞化將參與應募，資金將用於擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款等。由於日亞化將參與應募，市場預期未來對光磊的技術提升及研發競爭力有正面助益，也是股價走強原因。
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