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業績轉強 華東股價衝上13年新高價

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測產業今年供不應求，記憶體封測華東（8110）今年以來受到記憶體熱絡帶動，今年業績也持續成長，6月營收衝上34個月新高，在業績成長的激勵下，近日華東股價也一路衝高，今（12）日該股以漲停價收市，股價創下近13年多以來新高。

華東公布6月合併營收7.34億元，月增3.25％、年增達52.35％，創近34月高點；今年第二季合併營收21.76億元，季增達54.84％、年增達39.53％，也創近11季單季營收新高。累計上半年合併營收35.82億元、年增達14.51％。

華新麗華集團旗下新唐（4919）買下日本Panasonic半導體事業，其中的蘇州封測廠設備及產能，由華東透過新設孫公司蘇州華昕承接，隨著新產能到位之後，也明顯提升單月營收表現，華東營收成長動能自4月起顯著提升，市場法人也看好，進入下半年之後，在新產能挹注及旺季貢獻下，華東仍有機會再向上攀高。

此外在整體市況該公司也認為，未來在行動產品或雲端伺服器上，都需要更大容量、效能更高的記憶體進行資料處理與儲存，以因應5G時代更快速的傳輸與AI所要求的即時運算能力，該公司將持續強化記憶體封測技術、生產與服務專業，成為全球最具競爭力的記憶體封測服務供應商。

營收 封測

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