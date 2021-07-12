業績看俏 旺矽瞬間填息順勢攻上漲停

測試廠旺矽（6223）今（12）日進行除息交易，在第二季營運亮眼，今年全年營運看好之下，今日股價開出之後，旺矽瞬間填息，股價並一度攻上漲停板，股價今日漲停價來到139元。

旺矽去年獲利配發4.47元現金股利，除息參考價為126.5元，在今年下半年營運可望持續攀升之下，股價不僅以大漲5.14％的133元開出，開盤即完成填息，在買盤追進下，股價隨後強勢攻上漲停價139元，早盤並鎖住漲停價，盤中有逾千張漲停委買單高掛。

旺矽6月合併營收5.44億元，月增0.15％、年增3.54％，是今年單月合併營收集高，也創歷年同期新高；第二季合併營收15.76億元，季增達10.71％、年增1.47％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收30億元、年增2.96％。

在市場需求方面，該公司表示，由於5G及疫情加速數位轉型、帶動去年晶片需求，隨著全球5G布建持續普及，配合汽車市場自去年底強勁復甦，均將驅動半導體今年持續成長。晶片須具備的高度運算功能需要先進製程不斷精進，有利於探針卡未來需求成長。

旺矽表示，未來將以點測、分選、光電測試、影像檢測、自動化設備等5大核心技術領域為基礎，提供完整測試應用解決方案，滿足光電半導體產業量產需求。工程檢測應用領域則以微小訊號、高頻量測、高功率，高低溫量測的核心技術，持續開發更具競爭力的產品。