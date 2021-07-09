聯發科6月營收逆勢創高 第2季及上半年同步締造新猷

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）今（6）日公佈6月營收，仍逆勢衝高達477.56億元，續創單月新高紀錄，月增15.6%、年增88.9%；第2季營收逾1,256億元，接近財測高標，同創單季新高紀錄。

聯發科稍早表示6月營收會京元電外籍移工染疫影響，但實際結算單月仍繳出單月新高佳績，達477.56億元，月增15.6%、年增88.9%，為連績二個月營收刷新高，反映智慧型手機、物聯網與電視晶片皆成長。

聯發科法說會預估本季營收將成長10%至18%，介於1,188億元到1,275億元間，營業毛利率為45%正負1.5個百分點；今年全年營收則將年成長四成，毛利率目標為44%到46%。

聯發科董事長蔡明介稍早在日股東會回應股東對今明年展望，強調因公司產品多元布局，今明年營運成長都相當正面。

聯發科執行長蔡力行也強調，公司今年的成長動能強勁，對於全年營收成長超過40%與毛利率44至46%的目標相當有信心。

聯發科自今年起為期四年，每年都加發16元特別現金股息，加計去年盈餘每股配發 21元，今年每股配息達37元，優渥配息及未來獲利持續成長，也成為外資力挺標的。

營收 聯發科

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