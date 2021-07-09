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宏碁陳俊聖：疫情期間持續執行多引擎發展策略

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）今（9）日舉行股東會，董事長陳俊聖指出，去年3月至今供應鏈一直處於供不應求情況，疫情期間讓宏碁產品需求一下子爆發很大，但集團不只是做供不應求、追貨的生意，同時也在積極創造、執行多引擎策略模式的策略。

宏碁昨日舉行股東會，由於適逢新冠疫情期間，股東會在半小時內迅速結束，也通過去年盈餘分配，每股將配發1.5元現金股利。

有股東提問，宏碁對於疫情期間營運發展看法。對此，陳俊聖回應，在供應端部分，一開始宏碁的供應鏈出現問題，所以在去年第1季碰到很大的挑戰，一直到3月才逐步恢復，供應端從去年3月開始至今，就一直處於供不應求狀態。

在需求方面，學校的關閉、讓線上學習需求大增，以及居家工作（WFH）等型態，進而讓宏碁產品需求一下子爆發很大，這段過程的確是在供不應求狀態。

陳俊聖強調，宏碁不只是做供不應求、追貨的生意，集團同時也在積極創造、執行多引擎策略模式的策略，所以宏碁從核心事業PC、顯示器業務，再往外擴周邊產品，甚至進入服務、資訊安全事業等。

陳俊聖指出，在過去18個月中，宏碁總共有4個上市櫃公司IPO，並收購兩間公司，同時也對敦泰（3545）做投資，希望藉此讓公司營運好，同時事業規模、觸角要擴充。

宏碁去年受惠新冠疫情帶來的龐大筆電需求，2020 年電腦銷售為全球第五名，較同期成長 22%，超過業界成長均值 13%；在 Chromebook 及電競電腦（桌機、筆電及螢幕）營收方面較同期成長 95% 及 31%。

宏碁2020年合併營收為2,771.12 億元，營業淨利為89.36億元，年增190.3%，營業淨利率為3.2%；稅後淨利60.29億元，全年每股盈餘（EPS）為2.01 元。

宏碁 股東會 疫情

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