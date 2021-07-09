朋億第2季營收16.48億元 創單季新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今（9）日公布6月合併營收達6.11億元，創上櫃以來單月營收新高，年增62.8％；第2季合併營收達16.48億元，創單季歷史新高，年增也達44.6％。

朋億表示，受惠公司戮力擴大整體接單表現，不僅包括今年中國地區半導體、記憶體等產業持續加大資本支出投入增設新廠與產能計畫，帶動朋億第二季整體接單、出貨動能隨著客戶加速擴建進度而持續暢旺，挹注旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作進度大幅拉升，加上集團業務拓展版圖隨銳澤整併後帶來更為有利利基，帶動6月及第2季營收有亮麗的表現。

朋億進一步表示，以產業應用比重來看，第2季受惠半導體產業主要客戶陸續加速中國、台灣等地區建廠進度及台灣區氣體二次配系統訂單貢獻，第2季半導體產業比重由去年同期的60.1%，攀升至79.1％。

另一方面，隨全球半導體主要廠商持續加大台灣地區相關投資計畫及中國提高半導體自製率趨勢明確，第二季中國、台灣地區比重分別為60.6％、37％，和去年同期的83.8％、14％相較，顯示逐步創造分散客戶市場集中度、擴大業務規模的效益。

展望本季，朋億持審慎樂觀看法。朋億看好全球半導體產業擴增產能、增設新廠競賽，創造公司整體中長期業務接單良好環境，持續積極拓展兩岸半導體、綠能光電等產業業務接單，加上併購銳澤效益持續顯現，都可為未來營運帶來優於整體產業的成長力道，業績也更上層樓。