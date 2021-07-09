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聖暉第2季營收54.44億元 創單季新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

聖暉（5536）於今日公布6月合併營收18.48億元，為歷史次高，年增34％；第2季合併營收達54.44億元，改寫歷年單季新高佳績，也比去年同期大幅成長41％。

聖暉表示，第2季整體營收表現繳出歷年單季新高成績，主要持續受惠台灣、東南亞地區增設新廠及擴產計畫，帶動無塵室及機電系統整合工程施作進度認列暢旺，加上中國、台灣地區高科技製程設備出貨及工程服務訂單回升，及朋億併購銳澤效益顯著 。

聖暉指出，全球晶片需求與晶圓代工供需缺口持續加劇，掀起國際主要知名半導體廠商皆紛紛加大投入擴建計畫，看好全球半導體主要大廠持續投入資本支出計畫，有助於旗下無塵室及機電系統整合工程與化學品供應與分裝系統設備等業務良好接單動能，尤其目前集團整體在手工程案量已創歷年新高水位，凸顯聖暉具備高度市場競爭優勢，高訂單能見度持續創造未來中長期營運良好表現。

聖暉 營收

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