宇峻6月營收創新高 早盤大漲逾6%

遊戲業者宇峻（3546）6月營收達1.84億元，年增44.3%、月增48%，創下單月營收歷史新高紀錄。宇峻業績開出紅盤，也帶動今（9）日股價表現勁揚，開盤不久便漲至97.8元，上漲5.7元、漲幅6.2%。

除了6月營收寫新猷，宇峻上半年累計合併營收達8.32億元，年增1.7%，也是歷來營收表現最強的上半年。回顧宇峻上半年表現，元月先是推出單機遊戲《三國群英傳8》，讓2月單月營收達1.77億元，是僅次於上月的高點；4月中，手遊《三國群英傳M》在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國等地同步推出，帶動來自東南亞市場的營收。

宇峻也在6月2日於日本市場推出手遊《sin七大罪～魔王崇拜～》，剛推出時曾達到雙平台下載榜第一名，6月平均營收排行約在85名上下。法人指出，估計該款遊戲扣除雙平台通路費用後，貢獻宇峻上月營收超過5,000萬元，成為6月主要的成長動能。

展望後市，宇峻開發的二款長青線上遊戲《三國群英傳 Online》及《天使之戀Online》，先後在6月及本季回歸由宇峻原廠直營，因為不需再付出分成金給營運方，接下來將對宇峻獲利表現有所助益。

宇峻下半年最重要的營運亮點，是在台灣市場有火熱表現的手遊《三國群英傳M》，9月即將在日本上市。法人預期，在IP吸引力加持下，該款遊戲能在日本市場斬獲佳績。

其他手遊如《曉之軌跡M》將陸續在星馬、韓國等地上市，弘煜科開發、宇峻營運的手遊《永恆星語：燐光起源》也將於台港澳、星馬、日本等地推出，宇峻下半年在海外市場頻頻發行新作，可望推升下半年業績持續走高。