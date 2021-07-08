元晶太陽能尖端電池產線投產 發電功率倍增

太陽能大廠元晶（6443今（8）日宣布，該公司全新裝設的尖端太陽能電池產線日前已經架設完成並開始試產，該產線為目前全台灣最新、最尖端的產線，產出每片電池的發電功率是現有同業舊式產線的兩倍，可有效提升國內太陽能發電效率達到世界一流水準。

據了解，元晶新裝設的產線，即瞄準尖端太陽能電池，今年3月開始安裝，經過四個月的裝機與調整，日前已經順利試車投產，將可生產8吋（M6)到12吋(G12)規格的各種大尺吋太陽能電池，預計每片電池的發電功率最多可達現有的兩倍（G12）。

元晶表示，新電池產線年產能可達400MW（百萬瓦），未來導入12 吋晶片規格，電池年產出量更可以高達500MW之多，屆時元晶高效能電池的年總產能將可達1GW（10億瓦以上。再搭配元晶自1月已投產的新型模組產線，每片高效模組的發電功率可以從現有的最高350W，一舉提高到700W 之多，躋身世界太陽能最高效率之列。

元晶副總兼發言人江郅豪表示，新裝設全新的太陽能電池加模組產線總投資達9億元，並將陸續引進數百名高科技人才精進製程水準，未來推出更高效能模組，將在台灣地狹人稠的應用環境上，創造更高發電效果以及更優異的土地利用效率，改善目前太陽能安裝土地取得不易的問題。

元晶正向經濟部標準局申請相關的高效能模組認證，預計將是國內最早推出新一代高效能模組的廠商，有利提升元晶市場佔有率以及產品競爭力。