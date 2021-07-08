快訊

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍、左眼被挖出

易華電6月合併營收2.75億元 史上第三高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

易華電(6552)今日公告2021年6月營收為新台幣2.75億元，月增率1.9%，與年增5.4%，創歷年同期新高，也是單月歷史第三高；累計今2021年前6月營收為15.31億元，比去年同期成長15.3%。

受到新冠肺炎疫情的影響，全球經濟型態出現變化，受惠於人們在家的時間變 長，宅經濟效益湧現，促使電視與筆電需求大增，手機需求也逐漸回穩，手錶與汽車 的新應用興起，皆有利於TFT面板產業復甦，易華電正面看待市場需求。

展望未來，易華電表示，未來營運策略將以1-Matel的Semi(半加成法)與1-Matel Sub(蝕刻法)應用在各式面板用驅動IC的 Tape-COF為主;以新的2-Matel技術來開發Mini LED載板及準備未來的Micro LED相關 需求，也可支應開發其它各式IC載板等，擴充不同的產品應用與客戶，以期公司營運 穩健，兼具未來成長性。

易華電 營收 面板

延伸閱讀

彩晶6月營收25億元 月減11.1%

振樺電6月營收月增13.4% 為今年單月新高

華邦電6月營收衝高至87.22億元 寫單月新高

中美晶6月營收突破60億 歷史次高

相關新聞

電動車來勢洶洶 貫穿下半年投資主軸？

台股從6/21低點17,023點反彈至今已經大漲922點，這一波上漲不但持續滾量，而且盤面重心快速輪動，週一(7/5)電子股殺出重圍突出盤面，成交比重上升至41.65%，多檔電子股早盤紛紛亮燈漲停。

車用營收黑馬股 貿聯連3月創高

加權指數歷經兩個月時間整理，指數已突破前波高點17709點挑戰18000點，指數個股創高，個股輪動相當精彩，對於下半年操作主流已表態，先前漲多的貨櫃輪量能放大...

大立光第2季獲利29.59億元 每股純益22.07元

大立光今天（8日）召開法說會，公布第2季稅後純益29.59億元，為八年單季新低，季減44%，每股純益22.07元，累計今...

彩晶加碼擴產 早盤漲停鎖死、追買單逾6.6萬張

彩晶（6116）董事會核准170億元資本支出預算，將在南科擴產，最快一年半後投產，預計每月將增加3萬片產能，今（8）日股...

至上談展望 本季持穩

半導體通路商至上（8112）昨（7）日舉行法說會，對於本季營運持穩看待，法人估計，至上今年業績將首度挑戰2,000億元大...

研華 單月業績攀次高

工業電腦大廠研華（2395）在台灣、中國大陸及歐洲市場營運勁揚下，帶動6月營收月增12.5%，第2季營收亦繳出佳績，雙雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。