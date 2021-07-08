易華電6月合併營收2.75億元 史上第三高

易華電(6552)今日公告2021年6月營收為新台幣2.75億元，月增率1.9%，與年增5.4%，創歷年同期新高，也是單月歷史第三高；累計今2021年前6月營收為15.31億元，比去年同期成長15.3%。

受到新冠肺炎疫情的影響，全球經濟型態出現變化，受惠於人們在家的時間變 長，宅經濟效益湧現，促使電視與筆電需求大增，手機需求也逐漸回穩，手錶與汽車 的新應用興起，皆有利於TFT面板產業復甦，易華電正面看待市場需求。

展望未來，易華電表示，未來營運策略將以1-Matel的Semi(半加成法)與1-Matel Sub(蝕刻法)應用在各式面板用驅動IC的 Tape-COF為主;以新的2-Matel技術來開發Mini LED載板及準備未來的Micro LED相關 需求，也可支應開發其它各式IC載板等，擴充不同的產品應用與客戶，以期公司營運 穩健，兼具未來成長性。