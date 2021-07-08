易華電6月合併營收2.75億元 史上第三高
易華電(6552)今日公告2021年6月營收為新台幣2.75億元，月增率1.9%，與年增5.4%，創歷年同期新高，也是單月歷史第三高；累計今2021年前6月營收為15.31億元，比去年同期成長15.3%。
受到新冠肺炎疫情的影響，全球經濟型態出現變化，受惠於人們在家的時間變 長，宅經濟效益湧現，促使電視與筆電需求大增，手機需求也逐漸回穩，手錶與汽車 的新應用興起，皆有利於TFT面板產業復甦，易華電正面看待市場需求。
展望未來，易華電表示，未來營運策略將以1-Matel的Semi(半加成法)與1-Matel Sub(蝕刻法)應用在各式面板用驅動IC的 Tape-COF為主;以新的2-Matel技術來開發Mini LED載板及準備未來的Micro LED相關 需求，也可支應開發其它各式IC載板等，擴充不同的產品應用與客戶，以期公司營運 穩健，兼具未來成長性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言