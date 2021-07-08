顯示器廠大擴產 彩晶、群創、友達早盤股價逆勢漲

顯示器廠紛紛啟動大擴產作業，僅管大盤今早開高走低，但受到彩晶（6116）昨（7）日董事會通過170億元的擴產預算案的激勵，推升彩晶、群創（3481）、友達（2409）今（8）日股價逆勢上漲，早盤分居台股成交量前一、二及四名。

顯示器產業2020年起成為疫情下受惠產業，順利轉虧為盈的友達、群創紛紛加碼資本支出，總計雙虎今年將投入約470億元，較去年大幅成長逾三成。若是再加計彩晶今年約70億元，和元太約20億元。合計四家顯示器廠商的總資本支出上看560億元，較去年的402億元大增158億元，增幅達39.3%。

新冠肺炎疫情所衍生的宅經濟效應，拉升居家辦公、在家學習及娛樂的需求，帶動面板需求大增，面板雙虎搶搭面板市況大好之際，今年資本支出拉高到220-250億元，瞄準高毛利產品投產。

包括中小尺寸面板廠彩晶，2021年資本支出加計購入和鑫光電（3049）廠房費用，再加上董事會昨（7）日通過的產的訂金支付，估計約達70億元，要比去年31.7億元大幅成長120%。

全球電子紙龍頭大廠元太（8069）更是祭出資本支出倍增的火力，估計投入20億元在新竹廠擴充四條電子紙薄膜產線，以及興建新的廠辨大樓。還有分期分年在揚州廠，投資約17億元興建一座生產聚醯亞胺膜（PI）的新廠，要搶進柔性顯示基板市場。

面板雙虎拚轉型有成，2020年交出虧轉盈的好成績。友達啟動「雙軸轉型+1」，並宣布今年支出的資本支出約220億元，年增逾四成。群創則力推「轉型再造．價值躍進」，2021年的資本支出達250億元，年成長二成。