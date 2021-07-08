彩晶加碼擴產 早盤漲停鎖死、追買單逾6.6萬張

彩晶（6116）董事會核准170億元資本支出預算，將在南科擴產，最快一年半後投產，預計每月將增加3萬片產能，今（8）日股價開高後直衝上漲停24.05元鎖死，超過6.6萬張漲停及市價排隊等著買。

彩晶現有一座5.3代廠，董事會核淮加碼投資擴充南科廠TFT-LCD產能設備，預計將提升2成產能，新產能最快2023年開出，月產能可望增達16～17萬片；新產能以中小尺寸面板應用為主，包括手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等。

彩晶今日衝上漲停，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）同步開高走高，盤中漲幅都超過6%。