快訊

柯文哲稱被「設局」 王必勝：本就說是記者會「站著怎麼開會？」

出口飛天、內需趴地？學者憂台灣面臨「L型經濟」

彩晶加碼擴產 早盤漲停鎖死、追買單逾6.6萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
彩晶董事長焦佑麒（本報系資料庫）
彩晶董事長焦佑麒（本報系資料庫）

彩晶（6116）董事會核准170億元資本支出預算，將在南科擴產，最快一年半後投產，預計每月將增加3萬片產能，今（8）日股價開高後直衝上漲停24.05元鎖死，超過6.6萬張漲停及市價排隊等著買。

彩晶現有一座5.3代廠，董事會核淮加碼投資擴充南科廠TFT-LCD產能設備，預計將提升2成產能，新產能最快2023年開出，月產能可望增達16～17萬片；新產能以中小尺寸面板應用為主，包括手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等。

彩晶今日衝上漲停，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）同步開高走高，盤中漲幅都超過6%。

延伸閱讀

彩晶加碼170億 南科擴產

彩晶董事會決議 將砸170億元擴充產能

南科3、4月營收成長24% 積體電路占比近64%

連跌！友達大戶怒刷多筆「414」賣單 怨氣沖天笑壞網友

相關新聞

彩晶加碼擴產 早盤漲停鎖死、追買單逾6.6萬張

彩晶（6116）董事會核准170億元資本支出預算，將在南科擴產，最快一年半後投產，預計每月將增加3萬片產能，今（8）日股...

至上談展望 本季持穩

半導體通路商至上（8112）昨（7）日舉行法說會，對於本季營運持穩看待，法人估計，至上今年業績將首度挑戰2,000億元大...

研華 單月業績攀次高

工業電腦大廠研華（2395）在台灣、中國大陸及歐洲市場營運勁揚下，帶動6月營收月增12.5%，第2季營收亦繳出佳績，雙雙...

飛捷缺料緩解 Q3喊衝

飛捷（6206）董事長林大成昨（7）日表示，儘管海運缺櫃情況將持續，但飛捷零組件缺料狀況改善，原本第2季料件僅能滿足五成...

台勝科、合晶 目標價上修

繼摩根士丹利喊漲晶圓，瑞士信貸昨（7）日表示，全球裸晶圓產能產出有限，但需求快速增加，預估2021-2023年8吋及12...

偉詮電全年業績 可望攻頂

IC設計廠偉詮電（2436）昨（7）日召開股東會，順利通過每股配發1.6元現金股利議案。偉詮電董事長林錫銘近日表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。