中美晶6月合併營收突破60億 為歷史次高

中美晶（5483）今（7）日公告6月合併營收達62.3億元，月增率15.4%，年增率13%，單月合併營收突破60億大關，創歷史次高。

其中，太陽能產品營收為8.3億元，月增率39.4%，年增率82.8%，締造自2018年8月以來最高單月營收紀錄。

中美晶第2季合併營收為171.8億元，季增7.1%，年增14.3%。太陽能產品第2季營收為19.8億元，季增58.3%，年增48.2%。

中美晶累計上半年合併營收為332.4億元，比去年同期增加9.6% 。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日也公告六月營收，合併營收達54.1億元，月成長幅度12.5%，年增加幅度6.8%。

環球晶第2季合併營收達152.1億元，季增2.7%，年增11%，單月營收及單季營收均為史上第三高；上半年合併營收一舉突破300億元大關，年增10.3%。

展望下半年，半導體產業鏈部分，隨疫苗施打，全球經濟活動逐漸緩慢復甦，加上疫情期間推升數位服務需求、遠距學習/工作帶動PC、平板需求攀高，5G滲透率擴大亦促進產品規格提升誘因，半導體需求量持續向上增加，今年的環球晶圓產能也呈現全數滿載、供不應求的狀況。

至於太陽能產業部分，中美晶表示，目前適逢夏季用電高峰，停班停課也提高居家用電量，加上缺水衝擊水力發電造成電力供應緊張，凸顯台灣亟需傳統能源以外的再生能源做為長期對應極端氣候及穩定供應電力的方法。

中美晶身為全方位綠能供應商，積極響應政府能源轉型計畫，隨著再生能源裝置量的逐年攀升，太陽能作為發展成熟的技術，預估將是潔淨能源發展首選之一。

中美晶看好未來龐大的綠電需求，公司擁有專業精湛的太陽能技術團隊，將積極配合政策、持續開發綠電、儲能及綠能轉售等業務、發揮完善維運管理的經驗，為全球永續能源奠定基石。