十銓6月營收7.18億元 為今年高點

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）今（7）日公布6月營收7.18億元，月增14.9%，連續三個月成長，且是今年新高；累計上半年合併營收達38.68億元，超越去年同期37.53億元，年增3%，為2010年公開發行以來半年營收新高點。

十銓表示，受惠DRAM及NAND Flash價格雙雙走揚，高容量產品需求升溫，在持續投入品牌成長及順應後疫情大環境需求的雙重因素下，電競、SSD和工控業務皆持續發光發熱。

根據近期美光公佈新一季財報，DRAM及NAND Flash供給吃緊將延續到2022年；DRAMeXchange研究報導同時指出，DRAM及NAND Flash第1季價格漲幅約一成；加上筆記型電腦的需求動能仍強，挖礦需求雖受部份政策影響下滑，卻可望釋放顯卡回歸DIY市場，進一步推升電競PC的裝機及升級需求。

下半年進入傳統旺季，商用及電競NB隨Intel與AMD的競爭，Windows 11作業系統跟著造勢，市場話題不斷；加上Apple陣營新一代iPhone 13、次世代ARM處理器也呼之欲出，DRAM及固態硬碟（SSD）搭載容量將有大幅度的升級需求。依供應鏈觀察，雲端資料中心、伺服器、效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、車用電子及5G IoT 等，各項新興應用需求續強，有助貢獻集團整體營運向上。

新冠肺炎肆虐全球，受遠距工作、教育需求的推動下，NB、平板出貨量續增，緊接而來的暑假檔期，讓電競與遊戲商機市況加溫，十銓提早行銷布局，中國大陸618後緊跟著北美 Amazon Prime Day大戰，再到台灣推出品牌月搶食遊戲旺季的商機大餅。此外，更是業界第一家推出DDR5桌上型記憶體的領導品牌，並於6月底領先全球於各大主力電商正式開賣，搶攻市場先機。

依全台3級警戒己進入第7週，十銓針對廠辦安全祭出防疫新策略，員工照顧福利再升級，目前已完成廠辦快篩，由公司出資進行員工定期快篩，把全體員工健康安全放在第一位，營造健康安心的工作環境，並且持續落實防疫，以彈性的方式因應各種突發狀況。