聯電今年產能全數滿載 股東會通過每股配息1.6元

晶圓代工廠聯電（2303）今日舉行股東會，受疫情影響，出席股東不多，但聯電事前仍妥善規劃分區分流，過程相當順利，45分鐘就通過各項議案，包括1,500億元擴建計畫、每股配息1.6元及全面改選董事 。

聯電今天在聯園活動中心召開股東常會，由董事長洪嘉聰及總經理簡山傑共同主持。基於防疫考量，取消交通車接駁服務，並落實出席股東實名制填寫健康申報聲明，現場還安排4個區域同步連線進行。

簡山傑在營運報告時表示，儘管近期智慧手機等終端市場需求陸續傳出雜音，不過，聯電第2季客戶需求強勁，產能滿載，受惠較佳的匯率條件，季營收達新台幣509.08億元，季增8.09%，增幅優於預估的5%至6%水準。

簡山傑強調，目前客戶需求依然強勁，據客戶預估的訂單狀況，至今年底產能利用率都將維持滿載水位，因公司將持續優化產品組合，28奈米製程比重將增高，對產品平均售價將具正面效益。

聯電預期，在產品價格調漲及優化雙重效益發酵下，今年產品平均售價將如預期較去年上揚一成左右。

聯電今日也順利通過1,500億元擴建計畫。其中包括南科12廠區P5廠增加1萬片12吋晶圓及P6廠增加2.75萬片12吋擴建案。

聯電財務長劉啟東表，聯電位於中國大陸的12吋廠聯芯，已如期於今年中達到第一階段滿載目標，月產能達2.5萬片規模。南科晶圓12廠區的P5廠新增1萬片產能可望明年陸續開出；P6也新廠則規劃2023年第2季生產。

聯電股東常會也通過去年盈餘每股配息1.6元，為近幾年來最優渥配息，預期今年產能全數滿載及平均單價上揚，明年配息應優於今年。

聯電今日也全數改選董事，因原獨董淡江大學會計系教授黃振豊已擔任四屆獨 董，依規定不能擔任，因而今年增選二位新任獨董，由台大會計系教授許文馨及前兆豐金董事長徐光曦擔任。其餘原董事全數續任；使董事會人數，維持獨董過半，董事會成員有二位女性董事。