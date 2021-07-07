快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聯電今年產能全數滿載 股東會通過每股配息1.6元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今日舉行股東會，受疫情影響，出席股東不多，但聯電事前仍妥善規劃分區分流，過程相當順利，45分鐘就通過各項議案，包括1,500億元擴建計畫、每股配息1.6元及全面改選董事 。

聯電今天在聯園活動中心召開股東常會，由董事長洪嘉聰及總經理簡山傑共同主持。基於防疫考量，取消交通車接駁服務，並落實出席股東實名制填寫健康申報聲明，現場還安排4個區域同步連線進行。

簡山傑在營運報告時表示，儘管近期智慧手機等終端市場需求陸續傳出雜音，不過，聯電第2季客戶需求強勁，產能滿載，受惠較佳的匯率條件，季營收達新台幣509.08億元，季增8.09%，增幅優於預估的5%至6%水準。

簡山傑強調，目前客戶需求依然強勁，據客戶預估的訂單狀況，至今年底產能利用率都將維持滿載水位，因公司將持續優化產品組合，28奈米製程比重將增高，對產品平均售價將具正面效益。

聯電預期，在產品價格調漲及優化雙重效益發酵下，今年產品平均售價將如預期較去年上揚一成左右。

聯電今日也順利通過1,500億元擴建計畫。其中包括南科12廠區P5廠增加1萬片12吋晶圓及P6廠增加2.75萬片12吋擴建案。

聯電財務長劉啟東表，聯電位於中國大陸的12吋廠聯芯，已如期於今年中達到第一階段滿載目標，月產能達2.5萬片規模。南科晶圓12廠區的P5廠新增1萬片產能可望明年陸續開出；P6也新廠則規劃2023年第2季生產。

聯電股東常會也通過去年盈餘每股配息1.6元，為近幾年來最優渥配息，預期今年產能全數滿載及平均單價上揚，明年配息應優於今年。

聯電今日也全數改選董事，因原獨董淡江大學會計系教授黃振豊已擔任四屆獨 董，依規定不能擔任，因而今年增選二位新任獨董，由台大會計系教授許文馨及前兆豐金董事長徐光曦擔任。其餘原董事全數續任；使董事會人數，維持獨董過半，董事會成員有二位女性董事。

聯電 股東會 晶圓代工廠

延伸閱讀

聯電簡山傑：三大應用推升半導體 供不應求到2023年

瑞信喊買晶圓三雄 台勝科、合晶早盤帶量漲

卓勝微新產品就位擴大與立積等對手搶市 聯電受惠

台指期下跌18點 收17,878點

相關新聞

陳泰銘股東會後談話三大亮點 看好國巨營運

被動元件龍頭國巨（2327）今（7）日舉行股東會，會後董事長陳泰銘對產業後市、國巨過去營運體質調整及營運布局及有完整說明...

國巨股東會通過每股配息10元 改選9席董事

被動元件大廠國巨今天上午召開股東會，通過每股配發股息新台幣10元，並順利改選新任董事9人（含獨立董事3人）

聯電今年產能全數滿載 股東會通過每股配息1.6元

晶圓代工廠聯電（2303）今日舉行股東會，受疫情影響，出席股東不多，但聯電事前仍妥善規劃分區分流，過程相當順利，45分鐘...

聯電通過配息1.6元 改選董事5席獨董首度過半

晶圓代工廠聯電今天召開股東常會，順利通過每股配息新台幣1.6元，並完成董事改選，9席董事中有5席獨立董事，獨立董事席次首...

電信三雄OTT 搶進大螢幕

電信三雄OTT影音平台搶進大螢幕，結盟出招，中華電信（2412）Hami Video有MOD後援，並登上智慧電視；台灣大...

上月業績／聯詠+1％ 原相-8％

IC設計大廠聯詠（3034）昨（6）日公布6月營收115.79億元，月增1.1％，年增97.8％並創新高；第2季合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。