軒郁現金殖利率逾7% 預計7月28日除息

軒郁（6703）公告6月合併營收1.15億元，年減5.02%、月增4%，累計上半年營收6.46億元，較去年同期增加10%。軒郁表示，主因旗下六大自有品牌均有不等增長，今年雖逢疫情影響品牌於實體業績表現，但靠自家電商平台「iQueen愛女人購物網」業績貢獻，集團上半年業績逆勢成長，下半年盼隨著疫情趨緩，實體通路得到適度解封，實體通路業績搭配自家網購業績能持續增長貢獻營收攀升。

軒郁已訂7月28日為除息交易日，每股預計配發現金股利5.25元及資本公積之現金2元，合計發放7.25元，現金股利發放日為8月25日，將配發現金股利1.09億元與資本公積0.42億元，合計將配發約1.51億元。以昨日收盤股價計算，現金殖利率高達7.33％。

此外，軒郁國際訂定除息基準日相關事宜，最後過戶日為7月29日、停止過戶起始日為7月30日、停止過戶截止日及除息基準日皆為8月3日。