元太股東會通過 將配發2.7元現金股利

元太（8069）去年獲利創近年新高，每股獲利3.18元，今（7）日召開股東常會，順利通過盈餘分配案，將配發2.7元現金股利。

元太董事長李政昊表示，2021年COVID-19疫情影響仍將延續，元太科技除了將保持高度警覺性執行防疫工作，確保公司營運順利外，也持續與客戶與供應鏈等保持緊密合作與溝通，以即時調度資源保持生產製造與出貨的順暢。此外，元太科技在全球經濟高度不確定性的環境下，也將運用既有健全的營運基礎，推動業務發展、增強研發布局與提升營運效率。

業務推展將持續耕耘電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售及物聯網等應用市場，持續發展彩色電子紙各類應用，並積極與合作夥伴擴大電子紙生態圈。電子書閱讀器將朝彩色、大尺寸與多疊構發展外，亦將加入筆寫功能以增強產品功能並滿足數位閱讀與書寫的市場需求。零售應用之電子貨架標籤業務則由模組銷售擴大至更上游之電子紙薄膜銷售，以進一步與更多生態圈模組夥伴合作，除滿足持續增長的市場需求之外，也可開發更多元之產品。而物聯網相關業務，在彩色印刷電子紙朝大尺寸發展下，將增加電子數位看板的產品組合，滿足不同客戶需求，並將持續布局醫療照護及交通領域，同時積極拓展智慧物流市場，以發展電子紙於物流標籤業務。

技術發展則持續提升電子紙核心技術。針對電子紙薄膜與材料、彩色、軟性與電子紙生態圈所需之相關技術，包括無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計等四大重點投入研發資源，並佈局電子紙相關專利技術，致力將技術商轉與量產於終端市場，以穩固元太科技之技術領先地位。

營運管理將擴增生產產能以滿足市場的強勁需求，同時也將透過縮短產品開發週期、加速產品上市時程等方針，並透過生產自動化與運籌管理靈活度的強化，提升生產效率與降低製造，滿足客戶產能需求，以穩固元太科技之營運能力。

展望下半年，整體大環境雖然持續受COVID-19疫情影響與原物料的缺貨與漲價等因素，讓營運產生潛在風險，元太科技仍將以審慎樂觀的態度面對，依循ESG的永續發展原則，以精實與高效的營運管理、精進技研發與製造，並密切與客戶、供應鏈夥伴溝通，確保電子紙生產製造與出貨順暢，穩建公司發展動能。同時，在先進彩色電子紙技術及彩色印刷電子紙兩大彩色技術的量產助益下，將開創電子紙應用的新市場藍圖，協助發展永續、智慧無「紙」境的美好未來。