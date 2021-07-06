五家IC設計公司6月營收微降 但第2季比首季好

六家IC設計公司在今（6）日陸續公布6月和第2季營收概況，其中，原相（3227）、茂達（6138）、松翰（5471）、神盾（6462）和大中（6435）等均較上月微降，僅富鼎（8261）持平；但有五家廠商第2季營收還是略優於上季，僅神盾繼續維持低迷的狀態。

感測晶片廠原相6月營收為8.08億元，比上月下滑8.4%，但還是較去年同期成長近三成；累計第2季營收是25.49億元，季成長幅度為13.5%，落在財測區間內。

風扇驅動IC廠茂達6月合併營收也略降到5.32億元，月減2%，但維持比去年同期增加兩成的走勢；累計第2季營收是16.1億元，季成長6.6%。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎和大中6月合併營收分別為3.6億元和2.41億元，其中，富鼎與上月大致持平，但大中略減2.4%；若與去年同期相較，則成長二到三成。

MOSFET市場需求持續穩居高檔水準，富鼎和大中6月營收雖然成長乏力，惟第2季營收仍各達10.31億元和7.34億元，季成長0.2%和1%，大致同樣維持在首季的水準。

微控制器（MCU）廠松翰6月營收也微降到5.07億元，月減2.3%，年成長幅度是一成；整體第2季營收達到15.75億元，季增13.6%。

相較之下，遭遇搶單困境的指紋辨識晶片廠神盾，6月營收表現還是相當低迷，單月業績續降到1.65億元，月減近三成，年減幅度更高達六成；第2季營收為7.32億元，季減三成。

法人認為，除了神盾以外，原相、松翰、茂達、富鼎、大中等IC設計公司將因為需求持穩，加上產品價格上揚，第2季獲利表現應能優於第1季，第3季市況看來也相對穩定，進入第4季則需要觀察。