元太電子紙商機起飛 股價挑戰歷史新高

電子紙大廠元太（8069）因市場看好電子紙閱讀器與筆記本，以及電子紙標籤（ESL）商機，近期股價持續走揚，今（6）日盤中高點來到84.5元，上漲7元、漲幅達9%，近期有望挑戰歷史最高價85.6元。

元太今年前5月累計合併營收達71億元，年增26.5%，是自2017年轉型100%電子紙製造商後的同期新高。元太指出，疫情加速電子貨架標籤裝機潮，公眾顯示器及物流應用同步升溫，都讓元太今年客戶端的需求大幅成長。

時序進入下半年，第3季歐美主要市場迎來解封開學季，元太也擴增全新彩色電子紙技術產能，電子紙閱讀器和電子紙筆記本終端產品尺寸放大、功能更強，並有手寫功能成為標配，可望在供需兩端正面影響下帶起一波換機潮；第4季還有黑色星期五及聖誕假期購物旺季，電子紙產品終端銷售暢旺，將使元太下半年業績逐步升溫。

電子貨架標籤和廣告牌部分，元太積極從模組銷售轉往供應更上游的電子紙薄膜材料，進一步與更多生態圈模組夥伴合作，因應持續增長的市場需求，並強化產業開發量能。

電子貨架標籤應用近年廣泛受到零售商矚目，嘗試導入門市試用。例如全聯近期開出第一間「智慧超市」，便是由元太提供最新型產品，使用25.3吋大尺寸全彩及四色電子紙，作為智慧超市不插電數位端架，有助於降低員工更換POP時間並減少紙張浪費，提升工作效率也兼具環保。

因應電子紙產品未來幾年需求強勁，元太今年資本支出上看16億元，先前已宣布在新竹廠擴產4條電子紙薄膜材料產線，近期董事會又拍板以19.12億元興建新廠，作為未來擴充6~8條新產能的基礎，將繼續積極擴廠搶占市場先機。