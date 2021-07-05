艾訊股東會通過 配發現金股利2.6元

工業電腦廠艾訊（3088）昨（5）日舉行股東會，通過配發現金股利2.6元，並全面改選董事會，相較上一屆7席董事會，6席維持相同，僅獨董由熊正一更換為于卓民。

艾訊股東會除承認去年財報及通過配發現金股利2.6元，亦全面改選董事會，新任4席董事3席獨董中，相較上一屆董事會，6席維持相同，僅獨立董事由台南應用科技大學國際企業經營系教授熊正一，變為國立政治大學企業管理學系教授于卓民。

艾訊尚未公布今年6月營收，5月營收為3.64億元，月增3.5%、年增2%；今年前五月營收16.84億元，年減7.7%；展望第2季，零組件缺貨影響將降低，且在主要歐美客戶需求復甦下，營運將優於首季。

隨著零組件緊俏程度降低，艾訊期望第3季、第4季單季營收能回升至11億至12億元，單季每股純益（EPS）達0.8元至1元。

針對疫情影響，艾訊先前表示，歐美市場占艾訊營收將近八成，這兩個區域已感受到逐漸恢復正常，這包含政府預算編制以及各種紓困方案的提出。從主要客戶來看，其實對於他們的影響是疫情已經到尾端，因此需求呈現是增加的，對艾訊成長是正面的影響。

艾訊指出，其實疫情讓需求壓了兩年，如歐美市場賭場需求，但從去年12月到今年首季已感受到美洲市場強勁成長，而從歐洲子公司回饋的訊息來看，需求已經起來了，「目前接到的訂單比去年同期、甚至往年還多50%增長。」