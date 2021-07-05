致伸6月營收52.7億元 月增3%

致伸科技 (4915) 6月合併營收52.7億元，月增3%，年增16%。累計今年前六月營收336.1億元，年增13%。

致伸表示，第2季合併營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長呈現高雙位數，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢， 然而聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。

看好第2季獲利因毛利率與營業利益率明顯上升，較今年第1季獲利與去年同期呈現雙位數成長。

致伸表示，今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率: 主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

致伸持續深化三感合一策略: 擴展於智能化新產品廣泛應用而挹注新成長動能，高附加價值新產品比重預期逐年增加，如智慧物聯網與智慧家庭等。

致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第4季底進駐， 將成中國之外最大製造基地。