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日本贈台第2批疫苗 謝長廷曝數量：這1、2天公布後就可出貨

瑞耘6月營收3,600萬元 月減17.9%

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞耘（6532）今（5）日公告今年6月合併營收3600萬元，月減17.9%，年減32.9%。累計今年第2季合併營收1.17億元，季增13.8%，年減29.8%。合計上半年業績2.19億元，年減27.8%。

瑞耘今年首季毛利率39.48%，年增1.59個百分點；稅後純益1,985.8萬餘元，季增164%，年減33%；每股稅後純益0.55元。

半導體零耗件及設備廠商瑞耘，去年上半年受惠於新製程滲透率提高，以及新項目產品的出貨成長，去年前三季獲利已賺贏前年全年；2020營收5.48億元，年增19.8%，改寫歷史新高紀錄。

但去年第第4季合併營收1.09億元，季減19.5%，年減12.2%。單季稅後純益751.6萬元， 季減74.9%，年減66.2%；每股稅後純益0.16元，表現大不如去年前三季。瑞耘表示，去年第4季業績來到年度谷底，主要是因為產品規格進行調整，因而影響出貨導致。而今年首季有春節長假，加上新產品青黃不接，致單季營收下控至1.03億元。

瑞耘去年稅後純益1.03億元，年增24.4%； 每股稅後純益3.06元，同寫二年新高。董事會決議擬配發2元現金股利，配息率逾65%。

瑞耘 營收

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