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京元電6月營收月減3成 今起全面復工

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測大廠京電（2449）今（5）日公布6月營收，受到6月竹南廠爆發移工群聚感染影響，該公司6月營收為19.78億元，較上月減少30.86%，由於該公司近日已恢復全產能生產，預計7月營收可望回升到高檔水準。

封測大廠京元電（2449）6月營收19.78億元，月減30.86%，年減20.52%，第二季營收 75.97億元，雖然6月較5月大減逾3成，但整體第二季營收仍較第一季微幅增加0.45%，但較去年同期微減0.81%，累計今年上半年營收152.28億元，年增 3.87%。

京元電竹南廠6月初爆發移工群聚染疫案，為防堵疫情，所有移工也自 6 月 7 日開始全面停止上班，並對生產廠進行全面大消毒，並對所有員工進行快篩、PCR 檢測，並實施居家隔離，導致上月產量大幅減少逾30%。

不過，6月中旬之後，該公司的疫情也快速受到控制，京元電部分移工經疾管局、指揮中心許可，自6月17日開始重返工作單位，也減緩對上月營收的衝擊，京元電也宣布，該公司所有外籍移工今（5）日已全面復工，產量將恢復疫情爆發前水準，有助產能持續開出、支援客戶，屆時營收也可望重返成長。

營收 移工 京元電

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