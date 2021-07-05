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鴻海6月營收月減11.74% 但為歷年同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）今（5）日公告6月合併營收4,016.17 億元，較上月減少11.74%，較去年同期增加11.40%，為歷年同期單月新高，但為今年低點。

累計鴻海前半年合併營收為2兆7,004.70億元，較去年同期增加31.21%。

鴻海第二季營收為1.35兆元，與第一季營收1.35兆元相當，為歷年同期單季新高，次高為2019第二季的1.13兆元。

鴻海表示，6月營收包括四大類產品，以月增率而言，依序是雲端網路產品元件及其他產品、電腦終端產品、消費性電子產品。以年增率而言，依序是消費性電子產品、電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。

鴻海指出，若看第二季營收，以季增率而言，依序是元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品‘消費性電子產品。以年增率而言，依序是消費性電子產品、元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。

營收 鴻海 雲端

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