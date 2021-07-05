群光電能：Q3 營收、獲利將延續高檔走勢

群光電能（6412）今（5）日公布6月自行結算合併營收為31.94億元，年增4.1%，續創同期歷史新高。受到零組件缺貨影響，第二季自結合併營收達96.27億元，較上季減少3.6%，但仍較去年同期增加4.2%。累計上半年自結合併營收達196.09億元，較去年強勁成長23.0%，再創同期歷史新高。

回顧第二季，公司表示，客戶需求仍十分暢旺，並沒有往年五窮六絕的現象，不過受到上游原物料缺貨的影響，公司只能滿足客戶的部分需求，也因此造成本季營收微幅季減，不過仍超越去年第二季的高基期，創下同期歷史新高。其中，高值產品Type-C筆電電源營收年成長近四成，大瓦特數筆電電源營收年成長近三成，持續創下佳績。受惠於產品結構優化，再加上蘇州新廠效益逐漸顯現，有助於公司克服原物料價格上漲的不利因素，帶動獲利率較上季穩健提升。

展望第三季，公司指出，近期全球科技供應鏈缺貨風暴陸續擴大，客戶的長短料問題日趨嚴重，再加上馬來西亞延長封城，對嚴峻的料況來講更是雪上加霜，預期第三季的出貨動能將持續受料況干擾。

不過，由於第三季是遊戲機及伺服器傳統旺季，各產品線需求保持強勁，再加上中高階消費型筆電及商用筆電新品驅動，Type-C筆電及大瓦特數筆電電源需求仍然看俏。在原物料緊張的狀態下，公司將以質變取代量變，預期第三季營收、獲利有機會延續高檔走勢，公司亦將強化彈性、速度、與營運效率，極力提升客戶訂單的滿足率，全年獲利將力拼雙位數成長。