喬福股東會通過配息0.5元 全年可望由虧轉盈

工具機廠喬福（1540）去年每股稅後虧損0.24元，股東常會今(5)日通過資本公積分配案，每股配發0.5元現金股利；隨著機械產業景氣轉強，目前公司在手訂單能見度已看到第4季，法人估全年營運可望由虧轉盈。

喬福去年受新冠疫情影響，合併營收3.11億元、年減53.6%，稅後淨損2,065萬元、年減117.8%，每股稅後虧損0.24元。

喬福第1季每股稅後純益0.24元，由虧轉盈，與去年同期相當；累計前五月營收為1.98億元、年增72.3%。

喬福主要產品為切削中心機、電腦車床及維修收入。展望未來，喬福近期接獲大型龍門機訂單，預計第4季出貨，目前在手訂單2億餘元，能見度看到第4季；法人說，喬福第2季本業應可獲利，但新台幣升值，仍有匯損等變數。