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客戶需求旺 聯電6月和第2季營收創新高
晶圓代工廠聯電（2303）今（5）日公告6月營收順利創新高，並帶動第2季營收再創歷史新高紀錄。
聯電今日公布6月營收成績單，單月續升至173.37億元，較上月微增近0.9%，但比去年成長18.9%；整體第2季營收為509.05億元，季成長8.1%。
由於今年每個月營收都維持在相對高檔水準，聯電上半年合併營收為980.04億元，年成長13.1%。
聯電2季因客戶端需求居高不下，本季營運展望樂觀，預期單季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。
由於晶圓代工價格逐季墊高，第3季漲價趨勢確立，聯電預期，今年整體產品均價（ASP）將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。
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