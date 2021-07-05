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南亞科6月合併營收76.39億元 創33個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。記者蘇健忠／攝影
南亞科總經理李培瑛。記者蘇健忠／攝影

記憶體大廠南亞科技（2408）今（5）日公佈今年6月合併營收為76.39億元，較上月增加0.46%，較去年同期增加43.60%，南亞科6月營收創下2018年10月以來，即近33個月單月合併營收新高。

南亞科6月合併營收在下游需求仍強勁之下，單月合併營收為76.39億元，持續較上月小幅增加0.46%，並較去年同期增加43.60%，南亞科6月合併營收也創下2018年10月以來，即近33個月單月合併營收新高。

南亞科今年第二季營收為226.37億元，較上季成長27.67%，也較去年同期成長37.29%。累計今年上半年合併營收為403.68億元，較去年同期增加30.61%。

南亞科總經理李培瑛先前就表示，以需求面來看，第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。另外，再供給面觀察，李培瑛則指出，上半年全球DRAM供給增加有限，預期第二季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢，而以第二季目前結出的單季營收表現符合公司預期，且DRAM價格仍維持上升趨勢也符合李培瑛先前預期。

南亞科 營收

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