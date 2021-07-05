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新普6月營收月增1.6% 創下三個「新高」

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組龍頭新普（6121）今（5）日公布6月營收，單月再度寫下雙成長佳績，月增1.6%，同時，今年6月單月營收、第2季營收及上半年營收皆寫下同期歷史新高。展望未來，新普目前訂單能見度達第3季。

新普公告今年6月營收81.54億元，月增1.6%、年增22%。新普第2季營收241.22億元，季增7.6%、年增23.2%。累計今年新普上半年營收465.4億元，年增36.6%。

新普今年度致股東營業報告書出爐，董事長宋福祥表示，在筆電需求保持強勁增長、出貨仍可望再創新高，加上動力自行車、大型資料中心需求仍強烈之下，預期2021年新普集團整體銷售仍可望成長。

宋福祥指出，展望今年，繼去年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量以年增逾兩成、站上2億台的新高後，此動能預估將延續至今年，在 Chromebook需求續推升下，今年整體筆記型電腦需求將保持強勁增長，出貨仍可望再創新高。

新普 營收

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