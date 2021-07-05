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威剛前5月大賺 記憶體模組廠盤中齊強漲

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）日前公告該公司今年前五個月每股稅後純益高達7.51元，不到半年時間，每股獲利已超越去年全年水準，獲利表現相當突出也令市場意外，今（5）日股價鎖住漲停板，並帶動所有記憶體模組廠整體股價表現。

威剛 4及5月二個月的累計營收72.36億元，年增54.65%，稅前盈餘13.79億元，年增3.62倍；累計二個月的稅後純益10.8億元，年增3.88倍，每股純益4.57元。

加計今年第一季獲利之後，威剛累計今年前五個月稅後純益已達17.65億元，已超越去年獲利13.51億元，今年前五個月每股稅後純益7.51 元，也已超越去年全年每股稅後純益6.1元表現。

在記憶體模組大廠威剛前五個月整體獲利及每股獲利表現爆衝，以不到半年時間大幅超越去年全年水準，不僅激勵該股今日早盤之後隨即鎖住漲停板，股價來到123元，股價寫下近2個月新高。

同時在威剛業績及股價強勢表現帶動下，讓帶動今年記憶體模組廠股價全面上漲，其中，十銓（4967）股價早盤也一度鎖住漲停板，股價來到77.3元，股價創下掛牌以來的歷史新高，另外，宇瞻（8271）及廣穎（4973）盤中漲幅也在5%至7%水準，而品安（8088）、宜鼎（5289）也都有2%至4%的上漲表現，今日記憶體模組廠股價表現在電子族群中相對強勢。

記憶體模組 威剛

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