群益金鼎集團：下半年聚焦半導體與傳產金融類股

今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈大亂，再加上消費產品、高速運算、5G、和汽車等需求帶動，因此，價漲量增成就了半導體業者的獲利爆發，雖目前供不應求的情形已略為舒緩，但在全球半導體存貨仍偏低的狀況下，群益金融集團預期，今年下半年台灣半導體業者仍將持續受惠缺貨潮。

全球在疫苗陸續施打下，疫情開始趨緩，同時也加速5G環境的建置，2020年5G的成長主要來自於中國，但2021年最大的成長來自於全球其他地區，群益金鼎集團預期今年下半年，5G發展仍為帶動高科技產業的火車頭，相關供應鏈除了基礎建設相關的光通訊、高頻射頻元件、散熱產品外，其他零組件包括5G手機晶片、TOF感測器、高階被動元件、高階手機鏡頭、摺疊手機軸承等都將有不錯的旺季成長。

群益金鼎集團說，再者，因5G環境的陸續產生，再加上疫情期間習慣的遠端網路控制、異地工作與備援，已完全改變消費者的生活及使用習慣，也將加速各項寬頻網通與雲端應用終端產品的成長。另由於蘋果採用Mini LED的新產品推出，帶動全球其他品牌廠商跟進，紛紛推出採用以Mini LED為背光的終端產品，開始啟動Mini LED元年的成長。

受疫情影響，今年上半年多產業面臨低潮轉型階段，但也有許多產業比如貨櫃、鋼鐵等表現得特別突出。

群益金鼎集團說，各國在疫苗持續施打下，許多非電產業營運將持續回溫，包括：1.生技：醫材方面，著重擴大篩檢，台廠試劑產能無虞，此外，關注外銷比重高廠商以及委託開發製造服務(CDMO)廠商，商機持續提升；2.貨櫃：航海王下半年持續乘風破浪 獲利維持高檔不墜；3航空：最壞情況已過，靜待人客回流；4.鋼鐵：碳中和為中國未來最重要的長期環保政策；5.運動休閒：戶外運動仍是王道，自行車、高爾夫產業持續暢旺；6.金融：今年下半年獲利穩定，具穩定現金殖利率。