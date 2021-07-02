威剛前五月每股賺7.51元 贏去年全年
記憶體模組大廠威剛（3260）被主管機關要求提前公布5月自結獲利，單月獲利就超過5億元，達5.28億元，每股純益2.23元，表現亮眼；前五月稅後純益17.65億元，超越去年全年的13.5億元，每股純益達7.51元。
威剛稍早在公帶營收時，即強調本季受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）接單暢旺，且價量齊揚，尤其大容量固態硬碟（SSD），在奇亞幣「農夫」掃貨下，4、5月出貨都創新高，加上遠距應用需求帶動記憶體強勁拉貨潮，營收和獲利都繳出亮眼成績。
威剛因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，今天提前公布5月及4月自結損益，5月單月稅後就大賺5.28億元，年增351.28%，每股純益2.23元。
合計4月及5月稅後純益10.8億元，也超越第1季的6.85億元，由於二大記憶體上漲趨勢不變，法人預估威剛第2季單季獲利不僅優於第1季，也可望寫下單季新高佳績；全年獲利也可同創新高。
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