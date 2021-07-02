雍智下半年營運看好 外資加碼連七買

全球半導體供應鏈今年以來需求維持熱絡，第二季淡季幾乎不影響半導體上下游廠商營運表現，市場法人指出，進入下半年之後，在全球四大需求動能5G相關、筆電、高速運算（HPC）與車用電子帶動下，旺季效應將進一步推升測試介面廠營運，市場法人看好雍智（6683）第三季營運可望反應旺季效應，近期外資也希局該股後市，連續七個交易日買超該股，推升股價來到近期高檔區。

在下半年營運看好，外資截至昨（1）日為止，已連續買超雍智七個交易日，累計近七個交易日外資買超877張，是近幾個月以來，外資較密集的買超，也讓雍智股價維持在360元至370元的近期高檔區。

隨著高階晶片複雜性及成本不斷墊高，半導體產業持續追逐更小的晶片、更強大的效能，使晶片設計、製造、封裝技術難度激增，IC測試重要性也與日俱增，帶動相關測試需求爆發。

半導體測試介面業者中，雍智累計今年前五個月營收較去年同期大幅成長逾32%，在測試廠中表現最佳，該公司今年重要營運成長動能之一，在於成為聯發科（2454）5G手機晶片的測試介面產品供應商，隨著5G手機晶片逐季放量出貨，雍智接單暢旺，訂單能見度已看到年底。

雍智近年來供貨IC設計大廠WiFi6無線通訊晶片、電源管理IC及5G相關晶片大單，雍智客戶涵蓋IC設計公司及封測廠，包含聯發科、瑞昱（2379）、世芯（3661）、創意（3443）、日月光（3711）等；目前旗下有三大產品線都將較去年成長，市場法人認為，雍智主要客戶今年以來，接單情況都相當樂觀，單月業績也表現亮眼，市場法人預期雍智第三季續向上，全年維持雙位數成長動能。