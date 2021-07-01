好事近？安泰銀簽勞資協約 資方承諾合併不忘員工權益

安泰銀行（2849）宣布與安泰銀行工會簽署團體協約，今天起生效。市場盛傳安泰銀未來可望併入國票金控（2889），因此安泰銀勞資協商長達十年都未能順利簽署的團協，終於得以簽成，也引發聯想。

安泰銀表示，此次簽訂的團體協約達44條，協約內容遵循勞動法令規定，以保障員工工作權為出發點，藉由建立勞資雙方平等溝通對話管道，以落實公司治理、善盡企業社會責任。此次能在謀求員工、股東及公司間最大利益前提下，與企業工會達成協議而簽訂團體協約，有助和諧勞資關係。

據了解，安泰銀勞資協約中，有一條明確列示，若銀行發生合併事宜，資方依法向主管機關提出合併申請書之前，應與勞方妥善協商員工權益事項。

不過，協約並沒有明確指出，相關員工權益必須包含合併的員工安置計畫、優離優退方案等，但資方承諾對外談合併不忘協商員工權益保障事宜，並列入團協內容，有利於日後若真的合併，安泰銀工會行使爭議權，採取各項行動諸如罷工等抗爭，以保護自身權益。

此外，安泰銀資方也將提供安泰銀工會運作、辦公室及所需辦公設備、會員入會手續等協助，協助全體同仁如遇到勞動爭端，可經由勞資雙方協商機制，獲得有效解決。

安泰銀總經理張振芳表示，企業永續經營首重穩健的勞資關係，安泰銀向來重視員工權益與福祉，關心員工健康福利、職涯發展，對於打造友善健康職場不遺餘力，希望能保障員工安心工作的權益。