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群創股東會 通過0.4元現金股利分配案

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電1日舉辦110股東常會， 左起總經理楊柱祥、董事長洪進揚及法務長張志煌。群創／提供
群創光電1日舉辦110股東常會， 左起總經理楊柱祥、董事長洪進揚及法務長張志煌。群創／提供

面板大廠群創（3481）於今（1）日召開股東常會，因為應新冠肺炎疫情三級警戒，群創變更原訂的新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂的室內場地，改至群創竹南廠的會議室及戶外備用會場同步舉行。

群創去年受惠於宅經濟帶動對面板需求，交出轉虧為盈的成績單，雖然每股稅後純益為0.17元，但是董事會仍決議配發0.3元現金股利、及資本公積配發0.1元股利，共計將配發0.4元現金股利。這項盈餘分配案，今天分別於股東會的承認案及討論案表決通過。

群創今年股東會的另一項重點議案，是子公司睿生光電釋股規劃的討論案。群創表示，為配合子公司睿生光電的營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市（櫃）的股權分散事宜，辦理睿生上市（櫃）規劃作業。且基於與群創股東分享子公司營運成果考量，董事會同意後，提請股東會決議，釋股規劃將優先洽群創股東按持股比例認購。

股東會 群創 股利

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