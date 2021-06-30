宏碁開低走高 穩步邁向填息之路
PC品牌大廠宏碁（2353）今（30）日進行除權息，每股派發現金股利1.5元，今日股價開低走高，終場收在29.3元，填息率為6.7%，穩步邁向填息之路。
宏碁今日進行除權息，除息參考價為29.2元，宏碁今日股價開低走高，上漲0.1元、漲幅0.34%。
宏碁公布2021年5月份單月合併營收為248.07億元，月減0.6%、年增22.9%，創七年同期新高；累計前五月合併營收為1,213.14億元，年增36.6%。
宏碁指出，目前需求仍大於供給；營運表現亮點包括Chromebook 5月份營收年增30.1%，電競產品5月份營收年增15.3%。
此外，宏碁集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司已分別公告5月份營收，年對年皆見成長。倚天資訊5月營收年增51.1%、酷碁公司5月營收年增36.3%、安圖斯科技5月營收年增67.3%。
PC本業方面，宏碁目前訂單出貨比仍大於1，尚未看到反轉訊號。且直到現在仍有去年的訂單仍未出貨，顯示市場需求遠大於供給。
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