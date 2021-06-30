快訊

蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

宏碁開低走高 穩步邁向填息之路

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）今（30）日進行除權息，每股派發現金股利1.5元，今日股價開低走高，終場收在29.3元，填息率為6.7%，穩步邁向填息之路。

宏碁今日進行除權息，除息參考價為29.2元，宏碁今日股價開低走高，上漲0.1元、漲幅0.34%。

宏碁公布2021年5月份單月合併營收為248.07億元，月減0.6%、年增22.9%，創七年同期新高；累計前五月合併營收為1,213.14億元，年增36.6%。

宏碁指出，目前需求仍大於供給；營運表現亮點包括Chromebook 5月份營收年增30.1%，電競產品5月份營收年增15.3%。

此外，宏碁集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司已分別公告5月份營收，年對年皆見成長。倚天資訊5月營收年增51.1%、酷碁公司5月營收年增36.3%、安圖斯科技5月營收年增67.3%。

PC本業方面，宏碁目前訂單出貨比仍大於1，尚未看到反轉訊號。且直到現在仍有去年的訂單仍未出貨，顯示市場需求遠大於供給。

營收 宏碁

延伸閱讀

宏碁智醫醫材 進軍印尼

宏碁智醫AI輔助診斷軟體 獲印尼醫材許可證

宏碁智醫AI輔助診斷軟體 獲印尼醫材許可證

宅經濟退燒 Chromebook、平板看淡

相關新聞

疫情干擾！ 群創行之有年的股東會後記者會明再停擺

受到新冠肺炎疫情三級警戒影響，即將於明（1）日舉行股東常會的群創（3481），今（30）日表示，為嚴謹遵循防疫措施的落實...

矽力-KY盤中創新天價3975元 穩居台股股王

電源管理晶片廠矽力-KY股價今天持續走高，盤中一度達新台幣3975元，再創新天價，穩居台股股王寶座

台積Q3營收 美銀估增16%

台積電預計7月中召開法說會，美銀證券昨（29）日認為，下半年全球5G、高速運算（HPC）應用推陳出新，需求將達到年度高峰...

Mini LED新品連發 富采吃補

隨著三星、蘋果等大廠陸續在新品中導入Mini LED技術，全球電視品牌廠今年起也將跟進，市場預料今年Mini LED背光...

嘉聯益跨業 設智慧產線

工研院開發的「電路板產業智慧製造服務應用平台」，已有20餘家業者導入，並協助軟板廠嘉聯益（6153）及系統整合商聯策科技...

台達電挺國手 捐贈抑菌設備

東京奧運中華隊培訓隊選手進入最後衝刺階段，台達電（2308）為確保教練、選手健康安全無虞，捐贈最新的防疫產品「U+抑菌艙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。