外資助攻 力特單周強漲近三成
偏光板廠力特（3051）近期業內、業外均轉強，加上財務結構改善，受到外資法人積極買進，股價強勢走高，自上周一收盤價9.46元一路攻高，今（28）日收漲停價12.2元，單周強漲29%。
力特本業自去年年中起逐步轉好，今年首季營業利益達9,665.5萬元，營業利益率12.8%，為近6年單季新高。力特今年前5月營收達13.68億元，較去年同期成長48.4%，業績持續增溫。
業外部分，力特上季認列南科廠處分一次性業外收益，單季稅後純益達5.98億元，每股純益1.84元，為16年來單季新高。平鎮二廠原先規劃出售，不過最後由售轉租，並於本月順利出租，將挹注業外租金收益，原先平鎮二廠製程則轉至一廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言