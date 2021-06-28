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外資助攻 力特單周強漲近三成

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

偏光板廠力特（3051）近期業內、業外均轉強，加上財務結構改善，受到外資法人積極買進，股價強勢走高，自上周一收盤價9.46元一路攻高，今（28）日收漲停價12.2元，單周強漲29%。

力特本業自去年年中起逐步轉好，今年首季營業利益達9,665.5萬元，營業利益率12.8%，為近6年單季新高。力特今年前5月營收達13.68億元，較去年同期成長48.4%，業績持續增溫。

業外部分，力特上季認列南科廠處分一次性業外收益，單季稅後純益達5.98億元，每股純益1.84元，為16年來單季新高。平鎮二廠原先規劃出售，不過最後由售轉租，並於本月順利出租，將挹注業外租金收益，原先平鎮二廠製程則轉至一廠。

力特 營收

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力特平鎮廠出租 業外補

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