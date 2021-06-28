安勤今除息 股價穩步走揚

工業電腦廠安勤（3479）擬配息2.6元，今（28）日除息，除息參考價為50.9元，持平開出後股價小漲約1.18%。

安勤股價4月中觸及66.2元的高點後，近1個月股價急跌三成，股價一度跌至45.5元的近2年波段低點。

安勤在今年度的策略以及未來的成長藍圖主要為階段性的幾項發展，除原生事業持續投入，更因應 AI與5G 趨勢下，大數據處理的需求湧現，高速運算解決方案(HPC)成為新世代發展的重點需求項目。IoT新創事業仍持續匯集生態系合作夥伴，進而主打智慧醫療與智慧製造領域，開發軟硬體整合解決方案，達到智慧工廠領域最需要的設備效益優化，製造產能優化，形成「智慧製造+服務」的模式。深入精密工業自動化，發展人工智慧(AI)與機器視 覺(Machine Vision)的整合。使得安勤擺脫硬體價格競爭，創造出有別於同業的價值優勢。

去年因疫情蔓延導致全球產業面臨轉型升級，安勤在這一波挑戰之下以下列三大策略來因應新局面，第一，後疫情時代的技術發展與市場商機，第二，加強生態系合作，主打智慧醫療與智慧製造兩大領域，第三，投資HPC高效能運算解決方案。