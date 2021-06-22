均華獲利衝 早盤再攻漲停、站上歷史新高價位

結盟及併購效益展現，均華（6640）營運及股價表現衝，被主管機關列入警示股，昨（21）日公告今年4-5月稅後純益6,060.4萬元，年大增993.9%；每股稅後純益2.27元，營運表現亮眼。今（22）日早盤上衝上漲停，上漲12元，盤中達到139元歷史新高。

在業績加持下，均華繼昨天股價逆勢衝上漲停，上漲11.5元，收127元。今天早盤再拉出一根漲停板，相較於6月7日的78.6元低點，10個交易日來股價漲幅逾76.8%。

均華昨天公告，今年5月稅後純益3,941.5萬元，年大增392.2%；EPS為1.49元。累計第2季的前二個月（4-5月）稅後純益6,060.4萬元，年大增993.9%；每股稅後純益2.27元。

專攻半導體設備市場的均華，今年五有合併營收2.34億元，月增52.8%，年大增335%，同時刷新單月歷史新高。展望2021年，雖有缺料、漲價等干擾因素，全年景氣展望仍屬樂觀。累計今年前五個月合併營收6.37億元，年大增134%。均華表示，5月營收及今年累計營收大幅成長，是因為配合客戶出貨量增所致。

在手訂單創新高的均華，業績從春節後的3月開始發酵，交出連續三個月屢創單月新高的亮麗成績單。今年5月營收2.34億元，更較元月0.52億元大幅成長346.5%。

均華表示，均華的雷射應用產品今年發酵，約貢獻三成業績。最大宗的產品為「視覺檢測挑檢機」占業績比重約5-6成，主要客戶均為高階封裝廠。另模組相關約占二成業績。

僅管單月營收倍數成長，均華表示，受惠於去年集團結合志聖、均豪及均華組成的「G2C聯盟」，有效發揮聯合採購、資源共享聯盟效益，既分進又合擊共同將市場做大，推升營運升溫。

由於半導體市場與全球消費市場聯動關係緊密，均華看好半導體市場在車用電子、智慧手機CIS、SIP、高速運算與人工智慧以及5G等多重動能驅動之下，加上台灣大廠持續加大投資，新製程發展及量產擴產，將成為設備投資的引爆點。