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大陸擴大打擊虛擬貨幣 挖礦概念股嚇歪

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

中國大陸嚴打加密貨幣及「挖礦」行為，19日深夜對全球礦場重鎮四川省相關業者集體斷電，造成「礦工」損失慘重，且隨著5月以來比特幣等相關加密貨幣大回檔，礦工縮手掃貨顯卡，讓價格出現降價趨勢，最新款輝達（NVIDIA）RTX 3090相對最高價時甚至大跌逾三成，恐不利相關板卡廠，今（21）日不少相關概念股股價嚇歪，撼訊（6150） （6150）跌幅達到6%、青雲（5386） （5386）、映泰（2399） （2399）跌幅也都有4.5%以上。

中國大陸5月宣布嚴厲打擊比特幣挖礦及交易行為後，傳出加密貨幣礦場紛紛關閉，再加上加密貨幣市場面臨潛在監管壓力，比特幣今日持續走弱，失守3.5萬美元關卡。

根據Coindesk數據，當前比特幣價格為34948美元，24小時內跌幅1.93%，市值第2大加密貨幣以太幣價格為2183美元，24小時內跌幅0.31%。

在今日股價表現上。同為挖礦概念股的技嘉（2376）則今日跌幅也有4.4%、承啟（2425）跌幅也有4.5%，華碩（2357）則逆市小漲0.5%。

加密貨幣 比特幣

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