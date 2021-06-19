大摩開第一槍 降評台積

台積電17日才火速填息，摩根士丹利開出降評第一槍，半導體產業分析師詹家鴻昨（18）日出具專篇報告指出，隨台積電製程延伸到5奈米之下，資本密集度大增，恐失去摩爾定律長期以來的成本優勢，衝擊毛利率低於50%成常態，為此下修台積電評級至「中立」，目標價自655元砍到580元。

摩根士丹利先前已下修半導體股展望至「中立」，此次特別對台積電發布超過80頁的大型下修報告。值得注意該券商近年也數度調整對台積電的看法，股價依舊走升。

詹家鴻表示，近年台積電展開大漲循環，關鍵在於摩爾定律創造良好的成本優勢，特別是2021年半導體技術重大突破，IBM、台積電製程分別延伸到2奈米和1奈米，市場視為台積電進一步壯大的營運利多。

但詹家鴻認為，這其中忽略台積電的資本密集度愈來愈高，尤其5奈米以下的資本密集度大幅增強，原因之一是台積電失去和艾司摩爾等關鍵設備商的議價能力。初步以3奈米晶圓的定價來看，電晶體成本並沒有下降，這可能是摩爾定律成本優勢終結的不利訊號。

對此，台積電或能以3D先進封裝提升晶片效能，但詹家鴻指出，這類替代技術僅在微縮晶片外，帶來增加效能的幫助，同時也減少客戶整合3奈米和2奈米的需求。長線來看，市場還在採用台積電去年毛利率達到53%的高標做預測，他認為2022-2023年實際毛利率可能連續低於50%。

此外，詹家鴻也列出投資人對於降評可能有的四個疑慮，包括台積電未來毛利率還會擴張嗎？市場認為會，但他不認為；台積電成長性會高於半導體業嗎？他同意會，但幅度不像市場想像樂觀；2022年後半導體會不會進入下修循環？他說肯定會；未來三到五年台積電還會大漲嗎？他直言放在台積電只是「死錢」（dead money），現在股價很貴，現金殖利率也不到3%。