電子集團股 法人青睞

第2季接近尾聲，在具有年中作帳題材的集團股中，法人看好，鴻海、台積電等電子集團股旗下標的近周有三大法人買盤青睞，行情有撐。

法人指出，在電子旺季來臨下，電子集團有更多發揮機會，可多加留意。

隨時序步入6月，集團與法人半年報作帳題材浮上檯面，法人指出，就以往來看，傳產股多半是在年底展開作帳行情，如塑化產業股因應景氣循環，營運多半在第3季落底，並於第4季表現，而電子股每季季底都有機會進行作帳行情。

在電子旺季來臨下，電子股營運浮現轉強契機，三大法人近五日敲進鴻海、台積電、聯電、國巨、華新、和碩等集團旗下電子股，建立部位，期可搭上電子族群後市表現。

另可留意的是，MIH大會即將於下周登場，而MIH做為電動車平台，形塑「集團」之勢，帶動多股行情，昨除有乙盛-KY、正達、廣宇等鴻家軍強勢表態外，同欣電、同致、茂達、強茂等電動車概念股也有所表現，法人看好MIH個股可續挾題材，吸引更多買盤。