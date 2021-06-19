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敦泰前五月 賺進一股本

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北報導

人機介面晶片廠敦泰電子（3545）昨（18）日應證交所要求公布5月自結每股純益2.42元，合計4、5月每股獲利達5.76元，超越首季。敦泰累計今年前五個月獲利已經賺回一個股本。

受惠於漲價效益顯現，敦泰5月營收進一步拉高到19.5億元，月成長2.2%，連續三個月創新高。

由於近期股價波動達到注意標準，敦泰昨日應證交所要求公布自結損益，5月稅後純益5.21億元，年成長15倍，單月每股純益2.42元。

敦泰日前已公布4月自結損益，單月稅後純益7.21億元，每股純益3.34元，代表5月獲利較上月下滑近三成；不過，從第2季來看，4月和5月獲利已經超過12億元，每股純益5.76元，已經賺回半個股本。

加上敦泰首季每股純益有4.24元，光是今年前五個月就已經賺回一個股本。

昨日電子股午盤過後見到賣壓，敦泰股價終場下跌6元、收222.5元。

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