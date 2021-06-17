緯穎漲多拉回、股價跌破千元 7月8日將舉行股東會
雲端伺服器大廠緯穎（6669）經歷連續五天上漲、股價攻上千元大關後，今（17）日漲多拉回，跌破千元價位，同時，緯穎公告，經董事會決議更改後之股東會召開日期，將於7月8日舉行股東會。
緯穎今日公告，經董事會決議更改後之股東會召開日期，將於7月8日舉行股東會。
緯穎在今日前股價強勢，連續五天上漲，短線漲幅達14.22%。惟在短線漲多後，今日股價回檔，終場收在976元，下跌44元、跌幅4.31%，跌破千元大關。
緯穎日前公布今年5月營收164.1億元，月減1.2%，年減0.3%，維持在高檔水準；前五月營收為723.1億元，年增約11.6%。
美系外資認為，緯穎第2季營運將優於第1季，反映緯穎谷底已過且將逐季提升，特別是下半年亞馬遜及新訂單導入，基本面表現可望比預期更強。外資預估，緯穎第2季動能來自英特爾新平台問市、更多的訂單導入，以及DRAM報價提升。
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