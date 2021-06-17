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面板三雄大回神 午盤同步直衝漲停

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）6月開始經過連日下殺，今（17）日漲勢終於回歸，進入午盤三雄同步亮燈漲停，並持續鎖死到收盤，一掃外資報告看壞後市的陰霾。

友達今日收盤價來到22.85元，上漲2.05元，成交量達42萬張，漲停之餘仍掛有7萬多張市價單；群創收盤價21元，上漲1.9元，成交量達55萬張，同樣有5萬張以上市價單等著買進；彩晶收盤價22.15元，上漲2元，成交量約22.6萬張，並有超過9萬張市價買單。

近期多家外資報告看壞面板走勢，調降雙虎評等，目標價甚至已下探「一字頭」，讓股價已疲軟多日的面板股再受重擊，昨日股價紛紛跳空下殺。不過，外資法人又在昨日同步大買友達、群創、彩晶，令投資人摸不著頭緒。

面板股開出紅盤，也帶動供應鏈偏光片廠走勢，明基材（8215）、誠美材（4960）午盤跟著上漲，漲幅分別達3%及6%。

面板下半年走勢雖預期會受到解封影響，終端市場需求減緩導致拉貨力道必然漸趨保守，不過在零組件驅動晶片（DDI）及時序控制晶片（TCON）持續供給緊缺下，面板整體產能仍會受到壓抑，讓報價有適度支撐，預期面板廠下半年仍能繳出豐碩獲利。

不過到了明年，由於中國大陸廠商擴產效益漸增，晶片供應情況轉佳，將使全球面板產能增加幅度約7.7%；需求則因為疫情年使部分消費提前，明年面板需求成長幅度預期僅3.1%，明年面板市況可能將再度供過於求，也會為面板報價帶來下行風險。

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